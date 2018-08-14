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В Узбекистане планируют ужесточить наказание за незаконный доступ в сеть

Общество

Уголовную ответственность предлагается ввести за незаконный доступ к сети с целью пропуска международного трафика в обход систем защиты

В Узбекистане планируют ужесточить наказание за незаконный доступ в сеть
Василий Верещагин. Двери Тимура (стражники). 1872

Ташкент, 14 августа 2018, 19:57 — REGNUM  В Узбекистане предложили ужесточить наказание за несанкционированный доступ к сети телекоммуникаций. Об этом говорится в соответствующем проекте закона, опубликованном 14 августа на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов Узбекистана.

Проект документа предлагает ввести уголовную ответственность за незаконный доступ к сети с целью пропуска международного трафика в обход системам защит.

Данное деяние будет наказываться штрафом в размере 100 до 300 минимальных размеров заработной платы (от 158 663 до 475 989 тыс. рублей) или лишением свободы сроком до трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, о разработке концепции информационной безопасности Узбекистана 31 января заявили в министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций республики. Документ определяет стратегические задачи государства и концептуальные направления в области кибербезопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане разрабатывается концепция кибербезопасности

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