В Нижнем Тагиле вновь позеленел пруд, из которого ведётся водозабор

Нижний Тагил, Свердловская область, , 18:53 — REGNUM В Свердловской области вода в Черноисточинском водохранилище, из которого ведётся водозабор для жителей Нижнего Тагила, позеленела в результате цветения сине-зелёных водорослей. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил руководитель местной экологической организации Андрей Волегов.

«Молодец, что простоял почти до середины августа и не пустился в «болезнь» в середине июля, как было в прошлые года, а может быть и действительно весна и лето в этом году на месяц позже пришли в наши края. Но поживем — увидим. А пока это водоем является источником холодной воды в домах у жителей Вагонки и Гальяно-Горбуновского массива (ГГМ) города Нижний Тагил», — написал общественник.

Как сообщают жители района Вагонка, на данный момент водопроводная вода запаха не имеет. При этом в течение нескольких дней жители останутся без холодной воды. Отключение произойдёт с 17 до 19 августа из-за ремонтных работ на Черноисточинском гидроузле.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области проблема с качеством воды в районах Нижнего Тагила, которые снабжаются водой из Черноисточинского водохранилища, существуют уже не первый год. В 2016 и 2017 годах в жаркие летние месяцы, когда в пруду начинается цветение сине-зелёных водорослей, водопроводная вода приобретает неприятный запах.

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Городские и региональные власти принимают меры, направленные на улучшение качества воды. Средства выделяются как на проведение исследований причин неудовлетворительного экологического состояния водохранилища, так и на реабилитационные мероприятия.

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