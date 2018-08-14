Парламент Узбекистана занялся проблемами здорового питания

Ташкент, , 18:42 — REGNUM Комитет законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана разработал проект плана мер по предотвращению проблем, связанных со здоровым питанием, сообщили 14 августа в пресс-службе парламента республики.

На заседании комитета выступил первый заместитель министра здравоохранения Баходир Юсупалиева. По его словам, в 2017 году была проведена проверка продуктов питания. Из 265 тыс. образцов 9 тыс. (3,5%) не соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны».

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