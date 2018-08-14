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Ford отзывает почти 4 тысячи автомобилей в России

Общество

Причиной отзыва транспортных средств названы возможные проблемы со сцеплением

Ford отзывает почти 4 тысячи автомобилей в России
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Ford Model A (1903-04)

Москва, 14 августа 2018, 18:36 — REGNUM  Официальный представитель компании Ford в России объявил о добровольном отзыве 3968 автомобилей из-за возможных проблем со сцеплением, сообщает 14 августа пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат модели Focus, C-Max, Mondeo и Kuga, реализованные в России в период с 2011 по 2016 год.

«Причиной отзыва транспортных средств, оснащённых 6-ступенчатой коробкой передач, является возможное образование трещин на нажимном диске сцепления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дефект в ряде случаев может привести к снижению скорости автомобиля и ухудшению его характеристик, появлению запаха сцепления, шуму из области коробки передач. В крайних случаях фрагменты сцепления или коробки передач могут отходить и ударяться о компоненты, находящиеся под капотом, что может привести к возникновению пламени из-под капота.

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