Ford отзывает почти 4 тысячи автомобилей в России

Москва, , 18:36 — REGNUM Официальный представитель компании Ford в России объявил о добровольном отзыве 3968 автомобилей из-за возможных проблем со сцеплением, сообщает 14 августа пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат модели Focus, C-Max, Mondeo и Kuga, реализованные в России в период с 2011 по 2016 год.

«Причиной отзыва транспортных средств, оснащённых 6-ступенчатой коробкой передач, является возможное образование трещин на нажимном диске сцепления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дефект в ряде случаев может привести к снижению скорости автомобиля и ухудшению его характеристик, появлению запаха сцепления, шуму из области коробки передач. В крайних случаях фрагменты сцепления или коробки передач могут отходить и ударяться о компоненты, находящиеся под капотом, что может привести к возникновению пламени из-под капота.