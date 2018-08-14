Во Владимире врачу, проигнорировавшему вызов, грозит реальный срок

Владимир, , 18:33 — REGNUM Во Владимирской области будут судить врача, которая проигнорировала вызов умирающего человека и не направила к нему скорую помощь. Как сообщила 14 августа пресс-служба региональной прокуратуры, сейчас дело направлено в суд. Фельдшеру Кольчугинской районной больницы, которая обвиняется в халатности, повлекшей смерть человека. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, в декабре 2017 года в Кольчугинскую районную больницу позвонил мужчина, который сообщил о порезе груди. Он просил прислать к нему скорую помощь, заявляя, что ранение серьезное, а сам он уже не может двигаться. Однако фельдшер почему-то не стала регистрировать этот вызов и передавать информацию бригаде скорой помощи. В итоге мужчину доставили в больницу только спустя три часа. В медицинском учреждении он умер из-за потери крови.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Кольчугинском районе уже был подобный случай. 31 декабря 2016 года в Кольчугино от переохлаждения умерла 41-летняя женщина. Перед смертью ее заметили жители дома, около которого она лежала. Одна из жительниц попыталась вызвать медиков, но диспетчер сообщил, что свободных машин нет, все врачи находятся на вызовах.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирского медика, отказавшегося принять вызов к умирающей, ждет суд