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Глава центральных районов Ярославля покинул свой пост

Общество

Георгий Гудыма проработал на этой должности неделю

Глава центральных районов Ярославля покинул свой пост
Георгий Гудыма

Ярославль, 14 августа 2018, 17:22 — REGNUM  Назначенный на днях глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Георгий Гудыма покинул свой пост. Об этом сообщают источники ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Напомним, главой территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля Георгий Гудыма стал 7 августа. После этого выяснилось, что он судим за избиение полицейского и находится под подпиской о невыезде.

14 августа он и вовсе пропал — Георгию Гудыму не могли найти на работе и в мэрии города.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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