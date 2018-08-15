Последние язычники Европы

Сергей Потеряев, , 14:50 — REGNUM

Марийский народ называют последними язычниками Европы. Их религия основывается на вере в силы природы, которую человек должен почитать и уважать.

Миграция марийцев на северо-восток началась в конце XVI в связи с насильственной христианизацией населения на землях захваченного Казанского ханства. Часть так называемых восточных марийцев осела на юго-западе Свердловской области.

Ош Кугу Юмо (верховный марийский бог) — покровитель скота, поэтому уральские мари приносили в жертву жеребца белой масти. Сейчас подобная жертва не приносится. Ее заменяет домашние животные — баран или бычок, водоплавающая птица — утки, гуси.

В начале июня в священной роще возле деревни Сарсы состоялось моление, в котором приняли участие как местные жители, так и приглашенные марийцы из других населенных пунктов.

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