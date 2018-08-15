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Последние язычники Европы

Общество

ИА REGNUM публикует фотопроект Сергея Потеряева о марийских молениях

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Последние язычники Европы
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Юго-восток Свердловской области насыщен разными народами и верованиями. Одним из таких народов, проживающих там, являются марийцы

Сергей Потеряев, 15 августа 2018, 14:50 — REGNUM  

Марийский народ называют последними язычниками Европы. Их религия основывается на вере в силы природы, которую человек должен почитать и уважать.

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Уральских мари также называют восточными марийцами, все они являются потомками переселенцев луговых мари
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Уральских мари также называют восточными марийцами, все они являются потомками переселенцев луговых мари
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Мари, проживающих в Свердловской области, принято называть уральскими марийцами
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Мари, проживающих в Свердловской области, принято называть уральскими марийцами

Миграция марийцев на северо-восток началась в конце XVI в связи с насильственной христианизацией населения на землях захваченного Казанского ханства. Часть так называемых восточных марийцев осела на юго-западе Свердловской области.

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Многие обряды уральских марийцев остались неизменны
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Многие обряды уральских марийцев остались неизменны
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Стоит отметить, что из-за постоянного контакта с русским, татарским и башкирским населением язык уральских мари претерпел изменения
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Стоит отметить, что из-за постоянного контакта с русским, татарским и башкирским населением язык уральских мари претерпел изменения
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Священная берёза в одной из рощ около деревни Сарсы
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Священная берёза в одной из рощ около деревни Сарсы
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Жители окрестных деревень, так же как и их единоверцы из республики Марий Эл, не изменяют традиционной религии
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Жители окрестных деревень, так же как и их единоверцы из республики Марий Эл, не изменяют традиционной религии

Ош Кугу Юмо (верховный марийский бог) — покровитель скота, поэтому уральские мари приносили в жертву жеребца белой масти. Сейчас подобная жертва не приносится. Ее заменяет домашние животные — баран или бычок, водоплавающая птица — утки, гуси.

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Житель деревни Сарсы рядом с бараном, которого принесут в жертву во время моления
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Житель деревни Сарсы рядом с бараном, которого принесут в жертву во время моления
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Марийцы слушают слова карта, марийского священника, перед ритуальным жертвоприношением
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Марийцы слушают слова карта, марийского священника, перед ритуальным жертвоприношением
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Мужчины держат барана, чтобы собрать всю кровь, которая позже будет использована в приготовлении еды
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Мужчины держат барана, чтобы собрать всю кровь, которая позже будет использована в приготовлении еды
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В марийской общине может быть сразу несколько картов, которые вместе принимают участие в обрядах
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
В марийской общине может быть сразу несколько картов, которые вместе принимают участие в обрядах
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Участники моления ждут приготовления ритуальной пищи
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Участники моления ждут приготовления ритуальной пищи
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Все действие происходит в священной роще, в которой нельзя мусорить, сквернословить и в принципе загрязнять место
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Все действие происходит в священной роще, в которой нельзя мусорить, сквернословить и в принципе загрязнять место
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Бабушка из близлежащей деревни пробует еду, приготовленную из жертвенного барана
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Бабушка из близлежащей деревни пробует еду, приготовленную из жертвенного барана
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Каждый участник за общими разговорами старается попробовать всё то, что удалось приготовить
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Каждый участник за общими разговорами старается попробовать всё то, что удалось приготовить

В начале июня в священной роще возле деревни Сарсы состоялось моление, в котором приняли участие как местные жители, так и приглашенные марийцы из других населенных пунктов.

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После обряда все участники приступают к уборке рощи, чтобы после себя ничего не оставить
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
После обряда все участники приступают к уборке рощи, чтобы после себя ничего не оставить
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В священной роще нельзя даже рубить деревья. Дрова приносят с собой
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
В священной роще нельзя даже рубить деревья. Дрова приносят с собой
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Воду так же, как и дрова, привозят с собой. Из нее и готовят, и пьют
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Воду так же, как и дрова, привозят с собой. Из нее и готовят, и пьют
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Несъеденные части барана (голова, копыта и другие конечности) сжигают с другим мусором. Шкуру также нельзя забирать из священной рощи
Сергей Потеряев © ИА REGNUM
Несъеденные части барана (голова, копыта и другие конечности) сжигают с другим мусором. Шкуру также нельзя забирать из священной рощи

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regnum author Сергей Потеряев
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