Генеральный план Чимкента признан непригодным

Чимкент, Казахстан, , 17:07 — REGNUM Генеральный плат Чимкента, принятый в 2012 году, оказался непригодным для нового статуса города, сообщает 14 августа сетевое издание Otyrar.kz.

По словам архитекторов, для создания нового генплана необходимо составить 75 проектов детальной планировки. Для выполнения поставленной задачи правительство дало один год.

Аким (мэр) Чимкента Габидулла Абдрахимов добавил, что для выполнения задачи необходимо создать учреждение, выделить отдельное здание и сформировать группу архитекторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении выборов депутатов сената от Чимкента в связи с присвоением городу нового статуса. 19 июня Чимкент стал городом республиканского значения.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначена дата выборов депутатов Сената Казахстана от Чимкента