За год число иностранных туристов в Италии выросло на 2 миллиона

Рим, , 16:58 — REGNUM По итогам 2018 года число иностранных туристов в Италии увеличится с 60,5 до 62,8 миллионов человек, сообщает издание Affari Italiani во вторник, 14 августа, со ссылкой на экспертные данные института Demoskopika.

Иностранные туристы проведут в Италии около 216,4 млн «человекодней», то есть каждый турист пробудет в Италии в среднем чуть больше трех дней, добавляют эксперты.

Самыми востребованными среди иностранцев регионами страны в 2018 году станут Венето (Венеция, 48,3 млн «человекодней»), Альто Адидже (30,3 млн), Тоскана (25,5 млн), Ломбардия (Милан, 24,9 млн) и Лацио (Рим, 21 млн).