Владимирская прокуратура требует закрыть свалку у особо охраняемого озера

Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 16:52 — REGNUM Владимирская прокуратура пытается через суд закрыть свалку около озера в Гусь-Хрустальном, куда свозила твердые бытовые отходы компания «ПромРесурс». Как сообщила 14 августа пресс-служба прокуратуры, озеро имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения.

Как выяснили прокуроры, в феврале 2018 года собственник земельного участка заключил договор с «ПромРесурс». Эта компания принимала мусор у ООО «ВторРесурс», деятельность которой была прекращена судом еще в феврале 2018 года. Причиной прекращения деятельности стало незаконное размещение отходов на мусорной свалке около деревни Никулино в Гусь-Хрустальном районе.

«C целью прекращения незаконного складирования ТБО прокурор обратился в суд с иском к ООО «ПромРесурс». В нем он потребовал запретить любую деятельность, связанную с обращением с отходами на спорной территории, возложить на общество обязанность по освобождению территории от отходов, запретить собственнику участка использовать и передавать его в пользование третьим лицам для обращения с отходами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года прокуратура передала в суд дело в отношении жителя Подмосковья, который полтора года свозил мусор на официально закрытую свалку. В отношении него было возбуждено дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). За полтора года на закрытую свалку привезли не менее 28 тыс. тонн отходов. За это время предприниматель заработал 91 млн рублей.

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