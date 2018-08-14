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Праздничные мероприятия в честь Гагарина могут пройти в четырех регионах РФ

Общество

В Смоленской, Самарской, Оренбургской и Саратовской областях

Праздничные мероприятия в честь Гагарина могут пройти в четырех регионах РФ
Дарья Драй © ИА REGNUM
Улыбка Гагарина

Москва, 14 августа 2018, 16:52 — REGNUM  Правительство РФ рассматривает вопрос о проведении праздничных мероприятий в честь первого полета Юрия Гагарина в космос. Это следует из ответа Роскосмоса на обращение руководителя фракции «Единая Россия», вице-спикера Госдумы Сергея Неверова.

Празднования могут пройти в Смоленской, Самарской, Оренбургской и Саратовской областях, представителей регионов предлагается включить в оргкомитет по празднованию в 2021 году юбилея со дня первого полета человека в космос.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский поддержал инициативу обращением к Дмитрию Медведеву о праздновании 60-летия со дня первого в мире полета человека в космос, сообщил Неверов. Парламентарий призвал губернаторов остальных областей поддержать предложение.

«Важно, чтобы событие мирового масштаба было отмечено на высоком уровне. При этом считаю, и Смоленская область (родина Юрия Гагарина), и регионы, с которыми была связана его жизнь — Оренбургская и Саратовская области, Самарская область (главная база ракетостроения) должны быть включены в состав оргкомитета по подготовке празднования юбилея. Рассчитываю, что, вместе с губернатором Смоленской области, руководство Самарской, Саратовской и Оренбургской областей также поддержат данную инициативу», — отметил Неверов.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос на космическом корабле (КК) «Восток», за 1 час 48 минут облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестностях деревни Смеловки Терновского района Саратовской области.

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