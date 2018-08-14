Пассажиры крымской морской «Кометы» по старинке покупают билеты за наличные

Севастополь, , 16:35 — REGNUM Подавляющее большинство пассажиров скоростного морского судна «Комета» покупают билеты в реальных, а не электронных кассах. Об этом 14 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

В частности, только 5% от общей массы пассажиров воспользовались услугами электронных сайтов и мобильных приложений, все остальные предпочли приобретать билеты по факту.

«Мы очень довольны, что такое количество отдыхающих и жителей полуострова уже воспользовались нашими услугами. «Комета» ходит практически с полной загрузкой, и мы делаем всё возможное, чтобы это путешествие стало для наших пассажиров незабываемым», — сказал генеральный директор ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин, отметив, что билеты на «Комету» проданы практически на неделю вперёд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые 12 дней августа морская «Комета», курсирующая между Севастополем и Ялтой, перевезла более 4,5 тысяч пассажиров, при том, что 8 из 48 рейсов были отменены из-за непогоды.