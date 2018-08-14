Крымская морская «Комета» перевезла более 4,5 тысяч пассажиров

Ялта, Крым, , 16:30 — REGNUM За первые 12 дней августа морская «Комета», курсирующая между Севастополем и Ялтой, перевезла 4565 пассажиров, при том, что восемь из 48 рейсов были отменены из-за непогоды.

Об этом 14 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«Средняя загрузка по всем рейсам составляет 99%. По маршрутам «Севастополь — Ялта» и «Ялта — Севастополь» пассажиропоток распределился практически поровну: 2 290 и 2 275 пассажиров соответственно», — уточнили в правительстве города-героя.

Как сообщало ИА REGNUM, курсирующее между черноморскими портами два раза в сутки скоростное пассажирское судно «Комета 120М» вмещает 120 пассажиров: в основной салон — 95 человек, и в салон повышенной комфортности — 25 человек. Билеты на судно стоят от 500 до 1000 рублей.