Суд отменил решение о запрете скандальной картины Васи Ложкина

Москва, , 16:34 — REGNUM Новосибирский областной суд отменил решение Октябрьского районного суда Новосибирска о признании картины художника Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия» (она же «Шестая часть суши») экстремистским материалом. Об этом сегодня, 14 августа, в своём Twitter сообщил председатель СПЧ Михаил Федотов.

«СПЧ помог художнику Васе Ложкину отменить в Новосибирском областном суде решение районного суда о признании его картины «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом. В процессе участвует член СПЧ Ирина Киркора. Дело возвращено в суд первой инстанции», — написал он.

Сам художник отметил, что это пока не конец эпопеи с «Великой прекрасной Россией», так как картина еще не вычеркнута из списка экстремистских материалов.

«Суд отменил решение, но это ещё будет пересматриваться, новая экспертиза. То есть дело не закончено», — объяснил Ложкин радиостанции «Говорит Москва».

Картины художника Алексея Куделина, работающего под псевдонимом Вася Ложкин, известны многим пользователям рунета благодаря громким названиям, сатирическим смыслам и стилистике автора. На картине «Шестая часть суши» схематично изображена красным цветом карта РФ с надписью «Великая прекрасная Россия». Названия стран-соседей заменены на различные оскорбительные выражения.

В январе 2016 года картину признали экстремистской, а затем переместили в список экстремистских материалов Минюста. Сам автор узнал об этом лишь спустя несколько месяцев, когда одного из пользователей «ВКонтакте» вызвали на допрос из-за публикации картины на своей страницы в соцсети.

Этот случай не стал единственным. В январе 2018 года за репост картины завели уголовное дело на активистку Викторию Лобову. Спустя месяц после этого Совет по правам человека при президенте РФ обратился в прокуратуру с просьбой не считать картину экстремистской. В СПЧ объяснили, что суд не учел «сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины, в которой не пропагандируются, а, напротив, высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия». Представители ведомства также указали на Конституцию, которая даёт каждому гражданину РФ право на свободу творчества.

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