Кольчугинский завод «Электрокабель» провел по цеху экскурсию юных туристов

Кольчугино, Владимирская область, , 16:12 — REGNUM Группа из 30 ребят — подопечных кольчугинской Станции юных туристов — приняла участие в экскурсии по четвёртому цеху завода «Электрокабель» (структура УГМК, Уральской горно-металлургической компании), сообщает 14 августа пресс-служба предприятия.

Во время мероприятия дети познакомились с технологией производства телефонных кабелей и кабелей управления. Заместитель начальника цеха Юлия Кондратьева подробно рассказала о каждом этапе изготовления кабеля, пояснила для чего он предназначен и где используется, а также познакомила ребят с оборудованием.

«Мне очень понравилась экскурсия! Было интересно и захватывающе! Особенно запомнился процесс наложения оболочки», — сказал Игорь Л., один из участников экскурсии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что завод поставил на строящуюся в Белоруссии АЭС 100 км кабеля специального исполнения.

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