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Екатеринбург возьмут в железнодорожное кольцо

Общество

По примеру Москвы

Екатеринбург возьмут в железнодорожное кольцо
Грук Андрей © ИА Красная Весна
Железнодорожный локомотив. Владивосток, Россия.

Екатеринбург, 14 августа 2018, 16:05 — REGNUM  Вокруг Екатеринбурга может быть создано железнодорожное кольцо. Такой возможности не исключил вице-мэр Андрей Корюков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заявление чиновник сделал в прямом эфире телеканала «41 Домашний» в передаче «Открытая студия. Екатеринбург».

«Кроме лучевых направлений, мы говорим, наверное, всё-таки о кольцевой дороге, которая как идея сегодня реализована в Москве и большой Москве. Она сегодня напрашивается и в городе Екатеринбурге, — сказал Корюков.

В рамках «агломерации с кольцевым электрическим маршрутом» жители и гости столицы Урала смогут добираться до пунктов пересадки в другой общественный транспорт: метро, трамвай и т. д.

Что касается лучевых направлений, то уже в 2020 году пустят трамвай в Верхнюю Пышму. Также в планах линии до Берёзовского, Арамиля и Сысерти.

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