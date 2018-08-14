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ДНР: перед днем независимости Киев запланировал ряд терактов в Донбассе

Общество

Украинские диверсанты проходят последний курс подготовки ДРГ

ДНР: перед днем независимости Киев запланировал ряд терактов в Донбассе
Цитата из х/ф «Депутат Балтики». Реж. Иосиф Хейфиц, Александр Зархи. 1936. СССР
Кружок заговорщиков

Донецк, 14 августа 2018, 16:05 — REGNUM  Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ будут направлены в Донбасс в преддверии дня независимости Украины для совершения терактов, заявил глава пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, сообщает 14 августа «Донецкое агентство новостей».

По его словам, разведка республики в городе Бердичев Житомирской области доложила, что ВСУ проводят последний шестой курс подготовки ДРГ, которые будут направлены в Донбасс за неделю до дня независимости Украины. Цель ДРГ — совершение терактов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

Напомним, день независимости отмечается на Украине 24 августа.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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