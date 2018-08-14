ДНР: перед днем независимости Киев запланировал ряд терактов в Донбассе

Донецк, , 16:05 — REGNUM Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ будут направлены в Донбасс в преддверии дня независимости Украины для совершения терактов, заявил глава пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, сообщает 14 августа «Донецкое агентство новостей».

По его словам, разведка республики в городе Бердичев Житомирской области доложила, что ВСУ проводят последний шестой курс подготовки ДРГ, которые будут направлены в Донбасс за неделю до дня независимости Украины. Цель ДРГ — совершение терактов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

Напомним, день независимости отмечается на Украине 24 августа.