После вспышки сальмонеллёза в Дагестане проверят все детские лагеря

Махачкала, , 15:46 — REGNUM После массового отравления в детском оздоровительном лагере «Спартак» в Шамильском районе Дагестана все летние лагеря будут проверены на соблюдение правил организации питания. Проверку проведёт межведомственная комиссия Роспотребнадзора, в которую также войдут представители региональных минобразования и минздрава, а также правительства республики.

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Отмечается, что комиссия посетит с инспекцией все 22 загородных и 12 пришкольных лагеря.

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Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в детском лагере

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка сальмонеллёза в детском оздоровительном лагере «Спартак» в Шамильском районе Дагестане была зафиксирована 12 августа. С диагнозом «пищевое отравление» были госпитализированы 65 человек. Из них 61 ребёнок, ещё четверо взрослых, в том числе повар, охранник и два воспитателя. По последним данным, помощь медиков потребовалась 86 заболевшим, 83 из которых — дети. Состояние больных оценивается как лёгкой и средней степени тяжести.

Для проведения эпидемиологического расследования и организации комплекса противоэпидемических мероприятий в лагерь направлена рабочая группа. По предварительным данным, причиной массового отравления стала пищевая токсикоинфекция, вызванная возбудителем сальмонеллёза. Источником заражения стали продукты питания, поставленные в лагерь без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность. Кроме того, в оздоровительном учреждении для отдыха детей выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке. В настоящее время деятельность лагеря приостановлена.

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