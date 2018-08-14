Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг создает организацию для борьбы с курением

Нью-Йорк, США, , 15:42 — REGNUM Бывший мэр Нью-Йорка создает неправительственную организацию (НПО) STOP для борьбы с курением, сообщает Europe1.

Бывший мэр города Нью-Йорка и один из богатейших людей в мире Майкл Блумберг обнародовал во вторник, 14 августа, организации, выбранные для того, чтобы возглавить STOP, трехлетнюю неправительственную организацию стоимостью 20 млн долларов.

Глобальный центр по эффективному управлению борьбы с табаком в Таиланде и Международный союз борьбы с туберкулезом и респираторными заболеваниями в Париже будут вместе создавать новую группу.

«STOP будет публиковать отчеты о расследовании, в которых подробно описываются «вводящие в заблуждение стратегии» табачной промышленности, и предоставлять учебные материалы странам с низким и средним уровнем дохода для противодействия их влиянию.

STOP будет защищать потребителей, выводя на чистую воду скрытые махинации табачной промышленности, в том числе маркетинг, ориентированный на детей», — заявил Майкл Блумберг.

Бывший курильщик Майкл Блумберг объявил о проекте по случаю 17-й Всемирной конференции «Табак или здоровье» в Кейптауне, Южная Африка. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 80% млрд курящих в мире проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. По данным агентства ООН, табачная эпидемия ежегодно убивает более 7 млн человек.