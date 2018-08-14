В Ярославль прилетели участники кругосветной экспедиции

Ярославль, , 15:16 — REGNUM В ярославском аэропорту «Туношна» 14 августа приземлилась российская арктическая авиационная экспедиция «Север Ваш». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Международный кругосветный океанический перелет вокруг Северного полюса стартовал 3 июля 2018 года с аэродрома «Красный Яр» в Самаре. На трех самолетах-амфибиях участники экспедиции проследуют через Россию, США, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию и Финляндию. Протяженность маршрута составила более 10 тысяч миль. Перелет посвящён советской авиационной спасательной экспедиции начала прошлого века, проходившей на Чукотке. 7 человек провели 40 дней в полете в жестких арктических условиях.

В составе экспедиции опытные летчики: Олег Атьков, Владимир Евстафьев, Андрей Иванов, Дмитрий Суслаков, Сергей Алафинов, Лоик Блез. Руководитель экспедиции — летчик-космонавт, Герой России, бывший мэр Ростова Великого Ярославской области Валерий Токарев.

Экспедиция финиширует 14 августа в Самаре, и Ярославль стал точкой заправки «амфибий».

Экспедиция — лишь первый этап Международного кругосветного океанического перелета. В общей сложности он охватит 36 стран, 4 континента, три океана и семь морей.