«Раскрыл мутную личность»: Дудь выпустил интервью с Доренко

Москва, , 14:55 — REGNUM На канале YouTube-блогера Юрия Дудя вышло интервью с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко. Всего за несколько часов видео набрало более 240 тыс. просмотров и уже заняло первое место во вкладке «Тренды» видеохостинга.

Традиционно разговор начался с финансового вопроса. Однако в новом выпуске в наступление перешел сам радиоведущий. Доренко предположил, что Дудь зарабатывает в месяц около 10 млн рублей и в шутку посетовал, что блогер мог бы заплатить ему за интервью. Дудь, в свою очередь, отметил, что радиоведущий почти угадал сумму его заработка.

В целом разговор был посвящен обсуждению взаимоотношений Дренко с Борисом Березовским, последнему эфиру на ОРТ, трагедии подлодки «Курск» и поддержке президента РФ Владимира Путина. Кроме того, радиоведущий рассказал, кого считает лучшим российским журналистом на сегодняшний день, и сравнил современную Россию с Россией 1990-х.

Интервью вызвало живой интерес у пользователей YouTube. По их мнению, оно оказалось интересным, однако его герой вызвал у юзеров неприятное впечатление. Они отмечают, что Доренко пытался казаться умнее, чем есть на самом деле, и изворачивался как уж на сковородке, не ответив нормально ни на один вопрос.

«В общем, Доренко — это медийный олигарх, а народ страны — лохи. Для него все и вся — разменная монета. Каждый житель России должен посмотреть это интервью. Just to get a sense of perspective», — заключил Денис У.

«Юрец, красавчик! Раскатал и раскрыл эту личность мутную. Сначала дизлайк поставил, а потом понял, что канал-то Юры, и поменял на лайк» — пишет Александр М.

Доренко, в свою очередь, нелестно высказался о Юрии Дуде. После выхода интервью в эфире программы «Полный подъем» он заявил:

«Не Дудь топ, а я топ! Дудь — малообразованный, не прочитавший ни одной книги мальчик!»

Отметим, что незадолго до выхода интервью Доренко неодобрительно высказался о съемках у блогера. В своём Twitter он написал, что Дудь — хороший парень, но говорил с радиоведущим, «будто дед Пропердыкин из Колхоза имени XXII партсъезда — непрерывно ворошил старую ср*нь (откорректировано — прим. ред. ИА REGNUM ) про 90-е». Доренко заявил, что боялся вывихнуть челюсть от зевоты и отвечал только из вежливости.

Читайте ранее в этом сюжете: «Певец повседневности»: Юрий Дудь снял фильм о Балабанове