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Казахстану на отопление потребуется 15 млн тонн угля

Общество

В Казахстане создан специальный штаб для подготовки к отопительному сезону

Астана, 14 августа 2018, 14:49 — REGNUM  На предстоящий отопительный сезон населению Казахстана потребуется 15 млн тонн угля, сообщает издание ic24 со ссылкой на первого заместителя министра по инвестициям и развитию республики Романа Скляра.

По его словам, в Казахстане создан специальный штаб, который займется мониторингом и подготовкой к предстоящему отопительному сезону. В республике также создаются региональные штабы, которые возглавят заместители акимов (глав) областей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в министерстве энергетики Казахстана объяснили рост цен на уголь. По мнению специалистов, повышение стоимости тонны угля связано с «надбавками» перекупщиков.

Читайте ранее в этом сюжете: В министерстве энергетики Казахстана объяснили рост цен на уголь

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Отопительный сезон
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