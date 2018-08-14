В Брянском казачьем институте торговали дипломами

Брянск, , 14:35 — REGNUM Пять бывших студентов Брянского областного казачьего института технологий и управления подозреваются в даче взяток ради получения диплома, сообщила 14 августа пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.

По версии следствия, студенты, обучаясь на пятом курсе, заплатили по 51 тыс. рублей, чтобы успешно сдать сессию, пройти преддипломную практику и получить диплом. Также уголовные дела возбуждены в отношении директора института, ее заместителя, секретаря и специалиста по учебно-методической работе.

Подобный механизм получения дипломов в университете, вероятно, был хорошо отлажен. Как сообщила пресс-служба, эти студенты — не единственные подозреваемые.

«В отношении еще трех человек, обвиняемых в совершении аналогичных преступлений, предварительное следствие завершено. В их числе и староста группы, выступившая посредником в передаче взяток», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Волгограде было возбуждено уголовное дело в отношении 13 преподавателей частного вуза, которые объединились в преступную группу, чтобы за деньги помогать студентам сдавать экзамены.

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