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В Прикамье экс-полицейского приговорили к 3 годам колонии

Общество

При задержании молодого человека страж порядка применил насилие

Чайковский, Пермский край, 14 августа 2018, 14:27 — REGNUM  В Чайковском Пермского края осуждён бывший полицейский. Он признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

В ноябре 2017 года в ночное время экс-страж порядка применил насилие в отношении задержанного молодого человека. Полиция заметила у парня признаки алкогольного опьянения и хотела насильно заставить местного жителя пройти процедуру медосвидетельствования. Один из правоохранителей применил физическую силу и нанёс молодому человеку телесные повреждения.

Случай насилия повлёк служебную проверку и возбуждение уголовного дела. Агрессивный полицейский был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Суд вынес приговор, согласно которому бывший сотрудник полиции проведёт в колонии общего режима три года. Кроме того, фигурант лишён на два года права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти. Приговор в законную силу не вступил.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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