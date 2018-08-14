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Глава Чечни встретится со школьной учительницей Владимира Путина

Общество

Визит классного руководителя президента РФ состоится 14 августа

Грозный, 14 августа 2018, 14:19 — REGNUM  В Чечне ожидают приезд Веры Гуревич — школьной учительницы президента РФ Владимира Путина. О ее визите 14 августа в республику сообщила пресс-служба главы региона.

Во время своего пребывания в Чечне классный руководитель Путина встретится в главой Чечни Рамзаном Кадыровым и членами старейшин региона. Вера Гуревич посетит также Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном, центральную мечеть имени первого президента Чечни, мечеть имени Аймани Кадыровой «Сердце матери» в Аргуне.

Напомним, Вера Гуревич была классным руководителем Владимира Путина в период его учебы в школе с пятого по восьмой классы. Она написала книгу воспоминаний «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя», изданную в 2004 году.

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Стоит отметить, что несмотря на преклонный возраст, Вере Гуревич почти 85 лет, она полна активности, является председателем правления региональной общественной организации «Петербургские кадеты». В качестве почетного гостя она присутствовала на инаугурации Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

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