400 метров побережья в бухте Нагаева загрязнено нефтью

п. Эвенск, Магаданская область, , 14:17 — REGNUM В Магадане растёт протяжённость береговой линии, загрязнённой в результате разлива нефтепродуктов в бухте Нагаева. На сегодня она достигла 400 метров, передаёт ОТР.

Источник утечки топлива пока не установлен, однако, по словам пилота вертолёта Алексея Колупанова, «точка выхода ориентировочно где-то метров 200 от берега».

Пятно движется по ветру, от Магадана. Как сказал заведующий лабораторией Института биологических проблем Севера ДВО РАН Александр Андреев, приливно-отливными течениями оно будет распространяться в Тауйскую губу.

При этом, по словам Алексеева, если дальше пятно пойдёт в сторону устьев лососевых рек, то это выльется в экологические беды, потому сейчас там идёт нагул мальков.

Ситуация с очисткой дна бухты Нагаева осложнена тем, что территория, где находится источник утечки, частная, собственников у нее несколько, включая Магаданский рыбный порт. Поэтому власти Колымы не могут вести здесь работы по подъему затонувших судов.