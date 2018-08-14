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В Киеве потасовку с полицейскими устроили боевики батальона «Торнадо»

Общество

Ранее бандиты из «Торнадо» захватили один из блоков СИЗО, в котором они содержатся

Киев, 14 августа 2018, 14:10 — REGNUM  Боевики батальона МВД Украины «Торнадо» блокируют служебные авто возле Лукьяновского СИЗО в Киеве, сообщает 14 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, члены батальона протестуют против перевода боевиков «Торнадо» в различные СИЗО. Митингующие разделились на две группы — одна группа мирно стоит у Лукьяновского СИЗО с плакатами, вторая ведет себя агрессивно и не пропускает автомобили полицейских. В интервью с журналистами митингующие заявили, что после СИЗО поедут к омбудсмену.

Напомним, ранее бандиты из «Торнадо», содержащиеся в Лукьяновском СИЗО, захватили один из блоков изолятора в знак протеста против своего перевода в другие СИЗО. Бунт был подавлен спецназом. Выяснилось, что бандиты получали взрывные устройства и оружие от других боевиков батальона.

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