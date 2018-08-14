За полгода учителям Узбекистана дважды повысят заработную плату

Ташкент, , 13:55 — REGNUM Заработные платы учителей в школах Узбекистана повысят дважды — 1 сентября 2018 года и 1 января 2019 года, сообщил 14 августа заместитель председателя правительства республики Азиз Абдухакимов на своей странице в Facebook.

О повышении заработных плат учителям и административным работникам сказано в соответствующем постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

С 1 сентября зарплата учителей начальных классов повысится на 10%, учителей старших классов — на 24%. С 1 января 2019 года заработная плата учителей высшей категории вырастет на 25%, учителей первой категории — на 20%, второй категории — на 15%, специалистов, директоров и их заместителей на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в министерстве народного образования Узбекистана заявили, что организуют работу горячей линии, которая займется правовой защитой работников образования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане запустят горячую линию по защите учителей