Жителей Херсона спасли от куриного помета

Херсон, Украина, 14 августа 2018, 13:43 — REGNUM Жителей Херсона избавили от неприятного запаха, заявили в главном управлении государственной службы Украины по вопросам безопасности продовольственных продуктов и защиты потребителей в Херсонской области, сообщает 14 августа УНИАН.
Согласно сообщению, ведомство обнаружило виновника несанкционированной свалки возле города — предприятие «Птицехозяйство «Чернобаевское» ПАО «Агрохолдинг Авангард». Оно складировало куриный помет в необработанном виде рядом с Херсоном, устроив там несанкционированную свалку.
Предприятию выписали штраф, куриный помет убрали, пробы воздуха на оксид азота и аммиак показали отсутствие превышения нормы.
Напомним, ранее жители Херсона заявили о неприятном запахе в городе. Запах был вызван свалкой отходов птицеводства, организованной рядом с городом.
Читайте ранее в этом сюжете: Свалка отходов птицеводства накрыла Херсон смрадом