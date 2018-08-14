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Жителей Херсона спасли от куриного помета

Общество

Запах от несанкционированной свалки отходов птицеводства очень беспокоил горожан

Херсон, Украина, 14 августа 2018, 13:43 — REGNUM  Жителей Херсона избавили от неприятного запаха, заявили в главном управлении государственной службы Украины по вопросам безопасности продовольственных продуктов и защиты потребителей в Херсонской области, сообщает 14 августа УНИАН.

Согласно сообщению, ведомство обнаружило виновника несанкционированной свалки возле города — предприятие «Птицехозяйство «Чернобаевское» ПАО «Агрохолдинг Авангард». Оно складировало куриный помет в необработанном виде рядом с Херсоном, устроив там несанкционированную свалку.

Предприятию выписали штраф, куриный помет убрали, пробы воздуха на оксид азота и аммиак показали отсутствие превышения нормы.

Напомним, ранее жители Херсона заявили о неприятном запахе в городе. Запах был вызван свалкой отходов птицеводства, организованной рядом с городом.

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Полигоны и мусорные свалки
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