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Поклонская и Соловьёв три недели скрывали брак

Общество

Торжество было скромным

Поклонская и Соловьёв три недели скрывали брак
Takmeomeo
Свадебный букет

Симферополь, 14 августа 2018, 13:42 — REGNUM  Бракосочетание депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской состоялось в конце июля в Симферополе. Об этом 14 августа сообщил источник во властных структурах региона.

Брак был зарегистрирован в ЗАГСе в Доме культуры профсоюзов в Симферополе три недели назад. Поклонская отказалась от церемонии в центральном доме бракосочетаний, чтобы избежать внимания, рассказал источник ТАСС.

Имя супруга Поклонской собеседник не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о свадьбе Поклонской и главы аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьёва. Торжество прошло «скромно, но со вкусом», рассказали гости. Сама Поклонская отказалась комментировать сообщения о бракосочетании.

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Свадьбы
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