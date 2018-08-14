Поклонская и Соловьёв три недели скрывали брак

Симферополь, , 13:42 — REGNUM Бракосочетание депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской состоялось в конце июля в Симферополе. Об этом 14 августа сообщил источник во властных структурах региона.

Брак был зарегистрирован в ЗАГСе в Доме культуры профсоюзов в Симферополе три недели назад. Поклонская отказалась от церемонии в центральном доме бракосочетаний, чтобы избежать внимания, рассказал источник ТАСС.

Имя супруга Поклонской собеседник не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о свадьбе Поклонской и главы аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьёва. Торжество прошло «скромно, но со вкусом», рассказали гости. Сама Поклонская отказалась комментировать сообщения о бракосочетании.

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