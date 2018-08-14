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МЧС РФ построит на Курилах аварийно-спасательный центр

Общество

Стоимость возведения комплекса составляет 68,7 млн рублей

МЧС РФ построит на Курилах аварийно-спасательный центр
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курильские острова

Москва, 14 августа 2018, 13:38 — REGNUM  На острове Итуруп Курильской гряды до октября 2019 года планируется построить аварийно-спасательный центр мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций МЧС России. Данные об этом размещены на портале госзакупок.

Судя по опубликованной документации, комплекс объектов центра будет расположен в поселке Китовое. Отмечается, что строители должны будут возвести одноэтажное здание самого центра, построить дизельную электростанцию, площадку для контейнеров под мусор и парковку для автомобилей. Стоимость возведения комплекса составляет 68,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что власти Японии выражают протест в связи с размещением Россией истребителей Су-35С на острове Итуруп.

Читайте также: РФ разместила Су-35С на Итурупе, Япония выразила протест

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