МЧС РФ построит на Курилах аварийно-спасательный центр

Москва, , 13:38 — REGNUM На острове Итуруп Курильской гряды до октября 2019 года планируется построить аварийно-спасательный центр мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций МЧС России. Данные об этом размещены на портале госзакупок.

Судя по опубликованной документации, комплекс объектов центра будет расположен в поселке Китовое. Отмечается, что строители должны будут возвести одноэтажное здание самого центра, построить дизельную электростанцию, площадку для контейнеров под мусор и парковку для автомобилей. Стоимость возведения комплекса составляет 68,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что власти Японии выражают протест в связи с размещением Россией истребителей Су-35С на острове Итуруп.

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