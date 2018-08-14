«Дело Кузнецова» в Казахстане: досрочно освобожденного вернут в колонию

Алма-Ата, Казахстан, , 13:36 — REGNUM Александр Кузнецов, о досрочном освобождении которого было объявлено в начале июля, должен будет вернуться в колонию. Алма-атинский областной суд рассмотрел жалобу родственников пострадавшего на постановление Капшагайского городского суда о замене наказания Кузнецову на штраф. И отменил постановление.

Суд по делу о драке у бара «Чукотка», в результате которой погиб Сырым Мураткалиев, стал одним из самых обсуждаемых событий 2015 года. Сторона защиты представила это дело как суд о праве на необходимую самооборону.

В деле было много неясностей. Главный свидетель по делу Кузнецова — Евгений Фролов, также участвовавший в драке (а по словам Кузнецова, спровоцировавший ее), сначала подтвердил, что у погибшего Сырыма Мураткалиева во время драки был нож, и описал его, а затем отказался от своих показаний, сказав, что ножа не было. Суд отклонил прошение защиты Кузнецова о проверке показаний Фролова на полиграфе.

В июне участника драки Александра Кузнецова приговорили к полутора годам в исправительной колонии-поселении по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Затем апелляционная коллегия Алма-Атинского городского суда пересмотрела приговор. Кузнецова признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» с наказанием в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Директор Международного центра журналистики «MediaNet» Адиль Джалиловтогда прокомментировал произошедшее так:

«Дело приобрело этнический характер, потому что нацпаты стали его популистски использовать, по сути апеллируя к национальной принадлежности участников. […]».

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