Вайкуле пообещала выступить в Крыму, но при условии

Москва, , 13:33 — REGNUM Певица Лайма Вайкуле, которая ранее заявила, что ни за какие гонорары не будет выступать в Крыму, согласна приехать на полуостров. Однако для этого есть условие. По словам исполнительницы, в Крыму она выступит только после того, как Евросоюз снимет санкции в отношении России.

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Лайма Вайкуле начала оправдываться за слова об отказе посещать Крым

«Как снимут санкции, так сразу и приеду», — заявила Вайкуле в эфире телеканала «Россия 1». добавив, что готова сделать это даже бесплатно.

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Как сообщало ИА REGNUM, латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что не поедет на гастроли в Крым ни за какие деньги. Она пояснила, что ей, как гражданке Евросоюза, запрещено работать на полуострове. Такое заявление вызвало шквал критики в адрес певицы со стороны общественности, политиков и коллег по сцене. Сама же исполнительница заявила, что шокирована подобной реакцией на её слова и «не представляла, что люди такие звери».

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