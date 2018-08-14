Власти Туниса задержали 9 экстремистов на пути в Италию

Рим, , 13:32 — REGNUM Власти Туниса задержали девятерых экстремистов, которые намеревались попасть в Италию на надувной лодке вместе с нелегальными мигрантами, сообщает Agenzia Italia во вторник, 14 августа.

Возраст задержанных — от 21 до 39 лет. По данным службы береговой охраны и антитеррористической службы Туниса, экстремисты собирались попасть в Италию вместе с шестью мигрантами.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини на своей странице в Twitter отметил, что заявления его оппонентов о том, что «террористы никогда не пользуются лодками» для того, чтобы попасть в Италию, не соответствуют действительности.

После смены правительства Италии летом 2018 года в стране был усилен контроль за потоками нелегальной миграции. Число прибывших в Италию незаконным путем, по разным оценкам, сократилось в 6−8 раз.