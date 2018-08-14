«Сбербанк ещё не переобулся»: соцсети о возрастном ограничении банка

Москва, , 13:52 — REGNUM В обсуждение пенсионной реформы в России подлили жару — пользователи соцсетей случайно узнали, что Сбербанк не выдаёт кредитные карты гражданам старше 65 лет. Из-за этого банк подвергся активной критике в социальных сетях.

Экономический аналитик Михаил Крутихин рассказал в своём Facebook, что ему не выдали кредитную карту в Сбербанке. По словам 71-летнего мужчины, сотрудница порвала распечатанные документы, как только узнала, что клиент старше 65 лет.

«Вот это сюрприз. Не знал. «Возраст дожития», как никак. Банк подозревает, что я в любой момент могу отдать концы», — пишет Крутихин.

По мнению пользователей, это дискриминация по возрасту. Особенно нелепо она смотрится на фоне повышения пенсионного возраста. В соцсетях отмечают, что по мнению Сбербанка, немногие доживают до 65 лет. В то же время правительство РФ считает, что в этом возрасте граждане еще вполне трудоспособны.

«То есть как пенсионный возраст, то 65 лет, а как карту оформлять, то «не доживёшь», — возмутилась Ирина З.

«Сбербанк ещё не переобулся», — отмечает NataV.

По мнению пользователя с ником Rupert, этот случай и вовсе должен послужить поводом для отзыва лицензии у Сбербанка и других организаций, которые выдают кредит с возрастными ограничениями.

В то же время некоторые пользователи оправдывают такую политику банка. Они отмечают, что риски «отдать концы» после 65 лет действительно высоки. Поэтому велика вероятность того, что клиент не сможет полностью выплатить кредит. В соцсетях также предположили, что возрастное ограничение связано с невозможностью выплачивать кредит при маленькой пенсии.

«С другой стороны, а кто будет отдавать деньги банку? Ведь риски отдать концы после 65 реально высоки. А как банк потом вернёт вклад своим клиентам? Пойдёт по пути Открытия и прочих?» — пишет Николай П.

«Это скорее потому что они понимают, что с пенсии их карты невозможно выплачивать», — отметила Александра.

Пользователи вспомнили, что в других банках также присутствует возрастное ограничение при выдаче кредита, однако в Сбербанке оно самое низкое. Так, в «Альфа-банке» максимальный возраст в этом случае — 85 лет, в ВТБ — 70. В «Почта Банке» верхней планки для кредитных продуктов нет.

Напомним, в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году, для мужчин — с 60 до 65 лет к 2028 году.

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