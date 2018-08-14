В России в семь раз выросло число преступлений в сфере киберплатежей

Москва, , 13:28 — REGNUM В 2017 году в России в семь раз выросло число преступлений, связанных с использованием электронных средств платежа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 14 августа пресс-службой Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве констатировали, что в прошлом году число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось с более чем 65 тыс. до 90 с лишним тысяч. Таким образом, сегодня в России каждое 20 преступление совершается в этой сфере, отметили в Генпрокуратуре РФ.

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«Распространение получили мошеннические действия, совершенные с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК РФ). Их количество в первом полугодии 2018 года возросло в семь раз», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа вице-президент США Майкл Пенс заявил, что на обеспечение кибербезопасности Соединённых Штатов в 2019 году администрация американского президента Дональда Трампа запросила выделение $15 млрд.

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