«Как в Химках, но лучше»: мэр Ярославля хочет создать платный пляж

Ярославль, , 13:28 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Слепцов заявил, что переговоры с инвестором уже ведутся, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня ведутся очень серьезные переговоры, я думаю, что в следующем году мы начнем этот проект реализовывать. Под это мы подготовили все юридическое поле, чтобы сделать уникальный коммерческий пляж. У нас есть Центральный пляж, где те, кто не имеют средств или возможностей, могут постелить полотенчико на песочке и купаться. Но мы понимаем, что сегодня запросы у людей стали выше, многие побывали за рубежом, где чистое море, чистый песок, шезлонг, и они уже не представляют, что такое прийти на речку искупаться. Они лучше не пойдут, или поедут на дачу, или туда, где лучше эта инфраструктура развита. Так вот мы не хотим, чтобы наши люди уезжали, мы хотим эту инфраструктуру сделать здесь», — сказал Владимир Слепцов.

Он рассказал, как все это будет выглядеть на практике:

«Ты оплачиваешь вход, сюда входит шезлонг, зонтик, полотенце, бассейн с чистой водой, туалеты, душевые, красный крест и кафе-рестораны, спортплощадки, фитнес. Человек, пришедший на пляж, может безопасно отдыхать — все-таки плата — это ограничение, это охрана, безопасность, к тебе не подойдут люди в пьяном виде, тебя не потревожит тот, кого бы ты не хотел видеть», — говорит мэр.

Он пояснил, что уже реализовал подобный проект в Химках:

«У меня есть такая практика — мы подобный проект реализовали в городе Химки. Город, который не имеет истории такой, как Ярославль, ему всего 77 лет, никаких якорей нет, которые бы задержали туристов, и чтобы местные жители не уезжали в Москву на выходные, мы сделали упор на развитие парков и инфраструктуры. И в том числе был запрос на пляж, хороший, красивый, и мы его создали. Мы думали — не пойдут за деньги, но вы знаете — 90% на платном, и 10% на бесплатном, все хотят комфортно отдыхать. Даже из Москвы приезжали к нам, чтобы ощутить все прелести. Все то же самое мы хотим создать в Ярославле, только лучше. У нас пляж больше, река больше», — отметил мэр.

Он пояснил, что если это получится реализовать, то удивятся не только местные жители, но и туристы.