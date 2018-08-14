В Калуге открылась ежегодная августовская ярмарка мёда

Калуга, , 13:17 — REGNUM В Калуге 14 августа стартовал праздник, посвящённый Медовому Спасу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия — региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский национальный союз пчеловодов», ярмарочная торговля продукцией пчеловодства продлится на Театральной улице в Калуге несколько дней. Помимо 15 сортов мёда, здесь можно приобрести прополис, вощину, пергу и воск. В ярмарке участвуют пчеловоды Калужской, Орловской и Ростовской областей.

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Знатоки утверждают, что калужский мёд обладает изысканным вкусом и высокими целебными свойствами, так как вбирает в себя все богатства лекарственного разнотравья лесов и лугов.

На празднике состоялось освящение мёда и традиционная благотворительная акция по передаче меда для воспитанников Азаровского детского дома.

Добавим, что, по данным регионального министерства сельского хозяйства, в 2018 году пчеловодами Калужской области было произведено свыше 100 тонн мёда. В среднем на одну пчелосемью получено по 30 кг ароматного продукта. Всего, по данным Росстата, за 2017 год во всех категориях хозяйств области произведено 513 тонн мёда, что составляет 119% к уровню 2016 года, реализовано 249 тонн.