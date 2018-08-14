Скотленд-Ярд назвал терактом инцидент у здания парламента Великобритании

Лондон, , 13:05 — REGNUM Полиция Великобритании расценила инцидент, произошедший утром 14 августа у здания парламента Великобритании в Лондоне, как теракт.

Читайте также: В Лондоне станция метро закрыта из-за ЧП у здания парламента

«В настоящее время мы рассматриваем произошедшее как террористический инцидент», — говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

В полиции также уточнили, что по данному факту ведётся расследование. Водитель иномарки — мужчина в возрасте около 20 лет — был арестован на месте происшествия. Стражи порядка доставили его в полицейский участок, где он остается под стражей. Также уточняется, что мужчина был арестован по подозрению в совершении террористических преступлений.

Стражи порядка просят очевидцев произошедшего помочь следствию и предоставить в полицию информацию, видео и фото с места ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 августа, в здание британского парламента врезался автомобиль Ford Fiesta. В результате пострадали два человека. С травмами они были доставлены в больницу. На Вестминстерской площади находятся крупные отряды полиции. Для пассажиров закрыт вход и выход на станции метро «Вестминстер» в Лондоне.

Читайте ранее в этом сюжете: В здание британского парламента врезался автомобиль: есть пострадавшие