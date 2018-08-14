Облсуд в Новосибирске не разрешил вывезти двоих детей в Новую Зеландию

Новосибирск, , 13:00 — REGNUM Новосибирский областной суд отменил решение районного суда по делу о возвращении в Новую Зеландию двоиХ детей, вывезенных в Новосибирск их матерью, гражданкой России. Об этом сообщает 14 августа пресс-служба областной прокуратуры.

Таким образом иск мужчины к матери его детей (2012 и 2015 годов рождения) о возвращении их в Новую Зеландию был оставлен без удовлетворения.

«Районный суд сделал вывод, что мать детей, переехав с детьми на территорию РФ на постоянное место жительства, нарушила нормы международного законодательства и права отца детей — гражданина Новой Зеландии», — сказано в решении областного суда.

Также в инстанции отметили, что облсуд отменил ранее вынесенное райсудом решение, согласившись с доводами прокурора и матери детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2017 года МВД РФ разработало проект обновленного порядка подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд ребенка за границу.

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