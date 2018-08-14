Граждане РФ при инциденте в Лондоне не пострадали

Лондон, , 12:59 — REGNUM Российских граждан не было среди пострадавших в результате инцидента с автомобилем у здания британского парламента в Лондоне. Сообщение об этом опубликовано 14 августа на сайте российской дипмиссии.

«По предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет», — говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что находятся на связи с британской полицией. Инцидент, который произошел утром 14 августа на Вестминстерской площади, расследует контртеррористическое подразделение. Автомобиль врезался в ограждения, несколько человек получили травмы.

Водителя задержали. Пока авария не квалифицирована как теракт, однако очевидцы рассказывают, что водитель мог действовать умышленно.

В посольстве российских граждан попроисли избегать мест массового скопления людей и предупредили, что некоторые улицы в центре Лондона оцеплены полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за инцидента у здания парламента в Лондоне закрыли для входа и выхода станцию метро «Вестминстер».

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