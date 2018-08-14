Сирийские школы откроют двери для 5 млн детей

Дамаск, , 12:58 — REGNUM Министерство образования Сирии пересмотрело свою систему образования, чтобы гарантировать завершение учебного года для учащихся из Гуты, передает телеканал TeleSur 14 августа.

Министр образования Сирии Хазван аль-Ваз заявил, что 5 млн детей вернутся за парты после изгнания террористов и восстановления школ.

«В этом году мы ожидаем, что в новом учебном году в школу придут 5 млн учащихся, в том числе 50 тыс. из Восточной Гуты», — сказал министр.

Он также добавил, что благодаря сирийской армии и участию российских военных с 2017 года удалось отремонтировать большую часть учебных помещений, которые были разрушены за годы войны в стране.