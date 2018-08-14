Борьба с граффити: чиновникам Екатеринбурга грозят крупные штрафы

Екатеринбург, , 12:52 — REGNUM Граффити на набережной городского пруда Екатеринбурга были закрашены без согласования с нижнеобским управлением Росрыболовства. Об этом говорится в официальном ответе федерального ведомства депутату Госдумы Андрею Альшевских («Единая Россия»).

Скан ответа Альшевских опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

«Федеральное агентство по рыболовству признало, что городские власти покрасили гранитную набережную незаконно», — отметил парламентарий.

Напомним, в июне чиновники избавлялись от граффити на набережной. И закрасили гранитные плиты подпорных стен. Причём это было сделано в водоохранной зоне.

Особо это не помогло, граффити появились снова. А чиновникам, похоже, грозят штрафы. Сейчас сотрудники Росрыболовства выясняют, были ли с их стороны нарушения. Должностным лицам грозит штраф от 8 тыс. до 12 тыс. рублей. А муниципальное бюджетное учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения» могут оштрафовать на сумму от 200 тыс. до 400 тыс.