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Борьба с граффити: чиновникам Екатеринбурга грозят крупные штрафы

Общество

Граффити были закрашены без согласования с представителями Росрыболовства

Екатеринбург, 14 августа 2018, 12:52 — REGNUM  Граффити на набережной городского пруда Екатеринбурга были закрашены без согласования с нижнеобским управлением Росрыболовства. Об этом говорится в официальном ответе федерального ведомства депутату Госдумы Андрею Альшевских («Единая Россия»).

Скан ответа Альшевских опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

«Федеральное агентство по рыболовству признало, что городские власти покрасили гранитную набережную незаконно», — отметил парламентарий.

Напомним, в июне чиновники избавлялись от граффити на набережной. И закрасили гранитные плиты подпорных стен. Причём это было сделано в водоохранной зоне.

Особо это не помогло, граффити появились снова. А чиновникам, похоже, грозят штрафы. Сейчас сотрудники Росрыболовства выясняют, были ли с их стороны нарушения. Должностным лицам грозит штраф от 8 тыс. до 12 тыс. рублей. А муниципальное бюджетное учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения» могут оштрафовать на сумму от 200 тыс. до 400 тыс.

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Городское благоустройство
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