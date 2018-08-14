Ко Дню Государственного флага Москва станет краше

Москва, , 12:47 — REGNUM Москву украсят ко Дню Государственного флага. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии, помимо флагов, которые вывесят на Большом Каменном, Большом Москворецком, Бородинском, Большом Устьинском и Новоарбатском мостах, на улицах города на билбордах, афишных стендах, остановочных павильонах разместят более 500 плакатов.

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Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, некоторые здания в центре украсят подсветкой. Полюбоваться архитектурно-праздничной подсветкой, а также увидеть поздравительный видеоролик, посвящённый знаменательной дате, горожане и гости столицы смогут 22 августа в 20:04 на медиафасадах домов на Новом Арбате.

Добавим, что в праздничном убранстве город пробудет целую неделю — с 15 по 22 августа.

Напомним, День Государственного флага России отмечается с 1994 года. Он учреждён в честь восстановления исторического флага страны во время августовского путча 1991 года. В честь праздника в столице организуют около 250 лекций, концертов, выставок и мастер-классов.

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