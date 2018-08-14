В Калужской области из незаконного оборота изъято свыше 76 кг наркотиков

Калуга, , 12:30 — REGNUM На территории Калужской области завершился первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2018». Как сообщили 14 августа корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, за время проведения акции в ходе поисковых мероприятий обнаружено три незаконно культивированных очага наркосодержащего растения конопли и два очага мака.

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Кроме того, обнаружено семь очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Выявлено 25 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Всего из незаконного оборота изъято более 76 килограммов запрещённых препаратов и веществ, в том числе около 920 граммов героина, 75 килограмовм марихуаны, а также гашиш, кокаин и мак.

По результатам проверки транспортных средств сотрудниками Госавтоинспекции на медицинское освидетельствование направлено восемь водителей с целью установления состояния наркотического опьянения. В ходе мониторинга сети интернет выявлено 10 сайтов, на которых содержались сведения, пропагандирующие распространение, изготовление или потребление наркотических средств и психотропных веществ. Информация о таких ресурсах направлена в управление Роскомнадзора по Калужской области для блокировки данных сайтов.

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Кроме того, в период проведения операции обнаружено 27 фактов нанесения на фасады домов, зданий, сооружений и иных объектов надписей, содержащих признаки скрытой рекламы и пропаганды наркотических средств и психотропных веществ. В адрес организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ, направлены информационные письма с рекомендациями устранить надписи на обслуживаемых объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в городе Малоярославец Калужской области общественность и полицейские выявили и уничтожили более 20 рекламных надписей наркотического содержания. Совместный рейд был проведён с целью «пресечения деятельности распространителей наркотических средств и снижения уровня употребления опасных психотропных веществ наркозависимыми лицами».

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