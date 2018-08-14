Бывшего мэра Югорска доставили на лечение в Москву

Югорск, Югра, , 12:12 — REGNUM Бывший мэр Югорска Ханты-Мансийского автономного округа Раис Салахов попал в больницу. С инфарктом он был госпитализирован в медучреждение Ханты-Мансийска. Однако после ухудшения состояния здоровья его перевезли на лечение в Москву.

При этом сведениями об этом в мэрии города не располагают. Информацию о госпитализации Салахова подтвердил депутат гордумы Антон Пантин, пишет ИА «Ура.ру». Отмечается, что жизни бывшего градоначальника ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, пост мэр Югорска Раис Салахов покинул по собственному желанию 1 июня 2018 года. В этой должности он проработал 18 лет. Ему на смену пришёл бывший сотрудник прокуратуры Андрей Бородкин, который был единогласно избран депутатами 29 июня.