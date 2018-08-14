Тела росгвардейцев, погибших в Приэльбрусье, доставлены в Нальчик

Нальчик, , 12:11 — REGNUM В Кабардино-Балкарии завершена транспортировка тел четверых погибших военнослужащих Росгвардии. Вертолет МЧС доставил их в Нальчик, сообщили ИА REGNUM 14 августа в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, в настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, так как по факту гибели сотрудинков Росгвардии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». По их завершении тела погибших будут отправлены авиацией Росгвардии к местам захоронения, которое будет произведено с соблюдением всех воинских ритуалов.

Семьи погибших не оставят одних в своем горе. Им будет оказана вся необходимая помощь, отметили в Росгвардии. Они получат все необходимые социальные и страховые выплаты, материальную помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, четверо сотрудников Росгвардии погибли при выполении учебно-тренировочного восхождения в горах Кабардино-Балкарии 8 августа. Во время подъема военных сошла лавина, которая стала причиной их гибели. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Кто проходит обвиняемым по нему, пока неизвестно. В живых при сходе лавины остался один из инструкторов, который не был закреплен в альпинистской связке с остальными.

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