В Москве мобильные медкомплексы провели 90 тыс. исследований за три года

Москва, , 12:08 — REGNUM С 2015 года в Троицком и Новомосковском округах Москвы работают мобильные медицинские комплексы. С их помощью было выполнено около 90 тыс. исследований, сообщает 14 августа пресс-служба мэрии столицы.

Мобильные медицинские комплексы (ММК) представляют собой фургоны с медицинским оборудованием. Оно позволяет оказания пациентам помощь, осуществлять осмотр и обследование.

«За это время врачи провели около 90 тысяч исследований», — говорится в сообщении мэрии.

Так, за три года более 51 тыс. человек прошли флюорографию, а более 6 тыс. женщин — маммографические исследования. В 400 случаях выявлены узловые образования молочной железы, около 20 случаев рака груди и 13 доброкачественных новообразований.

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