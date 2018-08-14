Вторник, 14 Августа 2018 года
13:52:16 МСК

В Москве мобильные медкомплексы провели 90 тыс. исследований за три года

Общество

Специальные фургоны оснащены современным оборудованием

Москва, 14 августа 2018, 12:08 — REGNUM  С 2015 года в Троицком и Новомосковском округах Москвы работают мобильные медицинские комплексы. С их помощью было выполнено около 90 тыс. исследований, сообщает 14 августа пресс-служба мэрии столицы.

Мобильные медицинские комплексы (ММК) представляют собой фургоны с медицинским оборудованием. Оно позволяет оказания пациентам помощь, осуществлять осмотр и обследование.

«За это время врачи провели около 90 тысяч исследований», — говорится в сообщении мэрии.

Так, за три года более 51 тыс. человек прошли флюорографию, а более 6 тыс. женщин — маммографические исследования. В 400 случаях выявлены узловые образования молочной железы, около 20 случаев рака груди и 13 доброкачественных новообразований.

Читайте также: В Боткинской больнице в Москве начали делать операции по пересадке органов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Материальная база медицинских учреждений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить