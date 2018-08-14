Ошибка в три нуля: в Югре безработному в банке выдали 400 тыс. рублей

Урай, Югра, , 11:59 — REGNUM В Ханты-Мансийском автономном округе оператор-кассир по ошибке выдала одному из клиентов вместо 400 рублей 400 тысяч рублей. При этом мужчина об этом в финансовую организацию не сообщил, а забрав деньги, ушёл домой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД 14 августа, с заявлением о хищении средств в полицию обратился представитель банка в городе Урае.

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Личность подозреваемого удалось быстро установить. Им 42-летний безработный местный житель. Как выяснилось, ранее он уже имел проблемы с законом: мужчина был судим за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ, а также за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

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Похищенные деньги мужчина спрятал у себя дома за диваном. Злоумышленник успел потратить только 600 рублей на приобретение спиртных напитков. Теперь отвечать кражу денег ему придется по закону. Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Если вина югорчанина будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре расследуется ещё одно уголовное дело о краже крупной суммы со счетов микрофинансовой компании. В хищении 150 тыс. рублей подозревают сотрудницу организации — жительницу Сургута. Как призналась сама подозреваемая, она пожалела своего избранника, у которого не было денег на покупку автоматической коробки передач для своего автомобиля, и решила ему помочь «за счёт работодателя».

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