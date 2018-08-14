Зловоние в Оренбурге: «штрафы не снимают ответственности»

Оренбург, , 11:39 — REGNUM В Оренбургской области намерены привлечь к административной ответственности ООО «Оренбург Водоканал» за загрязнение воздуха сероводородом. Представителей предприятия уже вызвали в территориальное управление Росприроднадзора для составления протокола и дальнейшего привлечения организации к административной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Напомним, что в Оренбурге с начала августа население жалуется на зловоние. В районе улицы М. Джалиля люди говорят, что им нечем дышать. На ночь приходится плотно закрывать все окна. Именно в ночное время жители активно сообщают в дежурные службы о резком неприятном запахе.

С 7 августа в областном центре введён режим повышенной готовности. В круглосуточном режиме ведётся мониторинг экологической ситуации. Губернатор держит вопрос на личном контроле. Встречи с представителями водоканала стали ежедневными.

Сегодня, 14 августа, глава области Юрий Берг в очередной раз выслушал доклад о принимаемых мерах по нейтрализации запаха на очистных сооружениях водоканала. Он подчеркнул, что наложение штрафных санкций не снимает с руководства «Оренбург Водоканала» обязанностей по устранению причин превышения ПДК сероводорода. Главное для предприятия — добиться максимального снижения выбросов сероводорода.

Добавим, что в ночь на 13 августа в городе фиксировалось превышение ПДК сероводорода в 25 раз, в ночь на 14 августа — в 6,2 раза. Число официальных жалоб сократилось с 24 до 16.

Примечательно, что «Оренбург Водоканал» ранее отрицал свою причастность к зловонию в городе. Однако проводимые замеры воздуха в разных точках показали превышение концентрации сероводорода возле очистных сооружений водоканала. Специалисты предприятия заявили, что принимают меры по нейтрализации запаха, увеличив объёмы реагента.

В экологических и надзорных ведомствах причиной зловония в Оренбурге называют неблагоприятные метеоусловия. При жаре и штиле нечистоты в канализации начинают гнить и испаряться, а с вечерним похолоданием оседают ближе к земной поверхности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге нашли ответственного за зловоние